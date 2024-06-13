В убийстве 9-летней Валерии в Германии подозревают двух мужчин: оба хотели отношений с ее матерью (фото)

Полицейские опасаются за жизнь других членов семьи

В убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии подозревают уроженцев Украины и Молдовы. Оба мужчины претендовали на отношения с матерью девочки.

Как пишет BILD, первый подозреваемый — уроженец Молдовы Андрей, бывший парень 33-летней матери Валерии. Он проживает в Праге, но утром в день убийства девочки он писал бывшей возлюбленной и требовал созвониться. По информации BILD, он был в Дебельне в тот день. Чешские следователи не могут его найти.

Второй мужчина, которого подозревает полиция — 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий Л. Он живет по соседству с семьей Валерии. Незадолго до гибели девочка рассказывала, что её преследовал взрослый мужчина. Геннадий хотел отношений с матерью Валерии, но женщина не отвечала ему взаимностью. Получив отказ, в отместку он обещал "разрушить ей жизнь". Полиция ФРГ не может найти его.

Предполагаемый убийца Валерии также может угрожать семьи девочки, пишет nau.ch. Поэтому мать и бабушка девочки находятся под охраной полиции.

Напомним, Валерия исчезла по дороге в школу 3 июня. С того дня продолжались ее поиски и 11 июня в лесу было обнаружено ее тело. До 2022 года девочка жила в Украине. После полномасштабного вторжения России она вместе с мамой, сестрой и бабушкой переехала в Германию. Отец остался служить в ВСУ. Разлука привела к разводу родителей.

Как сообщал "Телеграф", по предварительным данным следствия, доказательств сексуального преступления против Валерии нет. Место, где нашли тело, было далеко от каких-либо тропинок, глубоко в подлеске (оно находится где-то в трех километрах от ее дома).