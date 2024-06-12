Ее убили: в полиции Германии подтвердили, что найденное в лесу тело принадлежит 9-летней украинской девочке Валерии и сообщили новые детали

Девочка стала жертвой преступления

После того, как полиция Германии во время поисков 9-летней Валерии обнаружила в лесу детское тело, появилось подтверждение ее смерти. В результате экспертизы обнаружили, что девятилетняя украинская девочка, которую искали больше недели, погибла.

Об этом пишет Bild. Следствие, как отмечается, продолжается.

"Это печальная новость. Погибшая девушка — исчезла девятилетняя Валерия. Выражаем глубокое соболезнование вашей семье", — заявил начальник полиции Карстен Кэмпф в среду, 12 июня.

Он добавил, что девочка стала жертвой преступления, дело квалифицировали и расследуют как убийство. Следователи сосредоточились на кругу общения семьи. Подозреваемых и арестованных нет.

Заметим, что тело ребенка обнаружили во вторник, 11 июня, у лесных дорожек в непроходимой местности, но тогда подтверждения смерти Валерии не давали без экспертизы. Во время вскрытия не было обнаружено, что пропавший ребенок стал жертвой сексуального преступления.

Напомним, мы сообщали, что 3 июня 2024 года в городе Дебельн (Саксония) без вести пропала 9-летняя Валерия. Девочка отправилась в школу, но так туда и не дошла. Больше ее никто не видел. На видео с камер видно, что Валерия с утра даже не села в школьный автобус. После исчезновения ребенка начались масштабные поиски.