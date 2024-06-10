"Найдите в себе мужество": отец пропавшей в Германии 9-летней украинки записал обращение

Маленькую украинку ищут уже неделю

Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман, отец пропавшей в Германии 9-летней Валерии, записал обращение с фронта. Он поблагодарил за поиски его дочери и обратился к вероятным похитителям.

Роман отметил, что Валерия была украдена, пока он оберегает сон других украинских детей. Об этом пишет издание Frankfurter Rundschau.

"Пока я оберегаю спокойный сон украинских детей на фронте, мой родной ребенок бесследно исчез", — сказал Роман.

В обращении он также обратился к вероятным похитителям. Военный призвал их вернуть его дочь.

"Я обращаюсь к тем, кто причастен к ее исчезновению: найдите в себе мужество вернуть нам, родителям, нашего любимого ребенка. Чтобы вскоре снова иметь возможность держать свою дочь на руках", ― сказал Роман.

Из-за исчезновения дочери военному разрешили покинуть службу и уехать в Германию. В настоящее время он занимается оформлением нужных документов.

Отметим, что Романа тоже подозревали в похищении дочери. Однако мать Валерии говорила, что у них хорошие отношения, и он не может быть к этому причастен.

Напомним, 9-летняя Валерия исчезла рано утром 3 июня в Дебельне (Саксония). Там она проживала вместе с мамой и сестрой. Девочка не дошла до школы, но администрация учебного заведения не известила об этом родителей. Об исчезновении маленькой украинки стало известно только во второй половине дня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что через неделю поисков нет никакого результата. В Германии уже провели масштабную поисковую операцию. Также девочку искали в Украине, Польше и Чехии.