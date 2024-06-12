Убийство украинской девочки в Германии: новые подробности и детали трагедии

Полиция подтвердила насильственную смерть 9-летней Валерии, расследование не завершено. Стали известны некоторые обстоятельства резонансного случая

В Германии полиция продолжает расследовать гибель девятилетней Валерии из Украины, поиски которой продолжались больше недели. Причем следствие квалифицирует произошедшее как убийство, а подозреваемых еще не нашли. Об этом в среду, 12 июня, на пресс-конференции заявил начальник полиции города Хемниц Карстен Кэмпф.

Он подтвердил информацию о том, что тело девочки обнаружили накануне днем в лесной зоне между районом Россвайн в Малич и районом Дебельн в Гермсдорфе, а о трагедии местные силовики знали уже вчера. Местное законодательство запрещает делать официальные заявления без проведения ДНК-тестов и результатов других экспертиз.

"Минувшей ночью была печальная уверенность, что это была девятилетняя Валерия", — цитирует офицера местное издание tag24.de.

По всей вероятности, по его словам, девочка стала жертвой преступления, и сейчас его расследуют за непреднамеренное убийство или убийство. Точное время смерти назвать пока правоохранители не могут по тактическим и этическим соображениям. По предварительным данным следствия, доказательств сексуального преступления нет.

Стали известны некоторые детали трагедии

По словам пресс-секретаря прокуратуры Хемница Ингрид Бургхарт, подозреваемые в єтом деле пока тоже отсутствуют.

Как отмечают правоохранители, место, где нашли тело, было далеко от каких-либо тропинок, глубоко в подлеске (оно находится где-то в трех километрах от ее дома). В ходе следствия выяснилось, что место обнаружения подозрительного автомобиля, по всей видимости, также является местом преступления. Теперь расследование будет сосредоточено на окружении семьи.

Украинцы, проживающие в Нижней Саксонии на форумах, рассказывают, что нередко слышали от детей и родителей, что иногда у школ очевидцы видели автомобили с какими-то подозрительными мужчинами, которые общались с детьми.

По словам криминального директора Менди Кюршнер, свидетельница сообщила в полицию 5 июня, что услышала крики. Вероятно, эта подсказка и привела к дальнейшему исследованию места, где тело обнаружили во вторник, 11 июня.

На вопрос почему нашли тело через столь длительный промежуток времени, Кюршнер ответил: "Мы не смогли точно сузить локацию на основе показаний свидетеля".

В частности, между ориентировочным местом, где раздался крик, и местом, где его услышали, было около двух километров. Вероятно, свидетель мог описать только общее направление. Поэтому, по словам Кюршнера, потребовалась еще как минимум одна надежная подсказка.

Детали поисковой операции

Напомним, девочка исчезла утром 3 июня по дороге в школу. Полиция безуспешно искала пропавшую украинку целыми днями с помощью водолазов, поисковых собак, вертолета и сотнями людей. Более 400 полицейских из Саксонии и Саксонии-Ангальт прочесывали луга, поля и леса. Также использовали дроны.

После обнаружения тела ребенка в лесу близлежащую территорию перегородили на большой площади.

Что известно о семье Валерии

Девочка приехала с востока Украины вместе с матерью после начала вторжения России. После приезда в ФРГ спустя какое-то время они поселились в Дебельне. Как рассказывают соседи мамы Валерии, она в Германии нигде не работала и имеет еще одного несовершеннолетнего ребенка. Отец девочки Роман остался в Украине и вступил в ряды ВСУ.

Напомним, на днях он записал эмоциональное видеообращение, в котором просил похитителей вернуть дочь.

Как сообщалось, Валерия исчезла утром 3 июня после того, как вышла из дому в школу. Но в школьный автобус она так и не успела сесть.