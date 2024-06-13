У вбивстві 9-річної Валерії в Німеччині підозрюють двох чоловіків: обидва хотіли стосунків з її матір’ю (фото)

Поліція побоюється за життя інших членів родини

У вбивстві 9-річної українки Валерії у Німеччині підозрюють уродженців України та Молдови. Обидва чоловіки претендували на стосунки з матір’ю дівчинки.

Як пише BILD, перший підозрюваний — уродженець Молдови Андрій, колишній хлопець 33-річної матері Валерії. Він мешкає в Празі, але вранці в день вбивства дівчинки він писав колишній коханій і вимагав телефонної розмови. За інформацією BILD, він був у Дебельні того дня. Чеські слідчі не можуть знайти цього чоловіка.

Другий чоловік, якого підозрює поліція — 50-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій Л. Він живе по сусідству із родиною Валерії. Незадовго до загибелі дівчинка розповідала, що її переслідував дорослий чоловік. Геннадій хотів стосунків із матір’ю Валерії, але жінка не відповідала йому взаємністю. Отримавши відмову, через помсту він обіцяв "зруйнувати їй життя". Поліція ФРН не може його знайти.

Імовірний вбивця Валерії також може загрожувати сім’ї дівчинки, пише nau.ch. Тому мати та бабуся дівчинки перебувають під охороною поліції.

Нагадаємо, Валерія зникла дорогою до школи 3 червня. З того дня продовжувалися її пошуки й 11 червня у лісі було виявлено її тіло. До 2022 року дівчинка жила в Україні. Після повномасштабного вторгнення Росії вона разом із мамою, сестрою та бабусею переїхала до Німеччини. Батько залишився служити у ЗСУ. Розлука призвела до розлучення батьків.

Як повідомляв "Телеграф", за попередніми даними слідства, доказів сексуального злочину проти Валерії немає. Місце, де знайшли тіло, було далеко від будь-яких стежок, глибоко в підліску (воно знаходиться десь за три кілометри від її будинку).