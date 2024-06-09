Рокер из-за девушки устроил резню в Москве: крупный чиновник попал в реанимацию

Один человек погиб на месте, еще один ранен

В российской столице лидер рок-группы "Пасека" Роман Медведкин напал с ножом на двух мужчин. Одного из них он убил на месте, а второй получил три удара, но смог выжить.

По данным "Ъ", информацию о задержании музыканта подтвердил менеджер коллектива Павел Жилов. При этом сообщается, что пострадавшим оказался глава АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Как пишет Baza, предварительно известно, что Щельцин и его друг Иван шли в магазин на Сиреневом бульваре, когда увидели незнакомых мужчину и женщину. Неизвестные находились в состоянии опьянения и громко кричали, из-за чего им было сделано замечание.

Мужчина после этого повел себя неадекватно, выхватил нож и нанес не менее 9 ударов Ивану, из-за чего тот умер на месте. Щельцин попытался отбиваться палкой, но тоже получил три удара.

Нападавший после этого сбежал с места происшествия. 47-летний Медведкин утверждает, что ударил потерпевших ножом из-за оскорблений в адрес его 33-летней девушки Марины, в свою очередь родня Щельцина утверждает, что упомянутая Марина подталкивала своего спутника к нападению.

Пострадавшего прооперировали, он приходит в себя, но еще очень слаб.

Щельцину 34 года, он является гендиректором АНО "Цифровые платформы", членом IT-советов при Госдуме, Совете Федерации, Минцифры, Минпромторга и других органах российской власти. До этого он возглавлял департамент интернет-коммуникаций Центрального исполнительного комитета партии "Единая Россия" и руководил проектами Института развития интернета.

Как сообщалось ранее, накануне в Москве был убит 34-летний Константин Балишанский, более известный в скейтерском комьюнити по прозвищу Свеч. Его расстреляли средь бела дня из автомата.