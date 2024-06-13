Затоплены дороги и дома: Москва из-за сильного дождя уходит под воду (фото, видео)

Из-за сильного дождя частично не работает метро, а на дорогах пробки

Со вчерашнего дня Москву и Московскую область в РФ заливает "мегаливень". Синоптики прогнозируют, что за неделю в российской столице может выпасть месячная норма осадков, а местные жители делятся разрушительными последствиями дождя.

Фото и видео затопленных парковок, дорог и квартир публикуют в российских Telegram-каналах. Дошло все до того, что некоторые водители стали самостоятельно чистить ливневки. К примеру, так произошло в Бибирево (район в Москве). На дорогах столицы РФ пробки 8 баллов. Согласно картам, в городе затруднено движение в центре, на Садовом кольце, Третьем транспортном и на МКАД.

От затопленных дорог страдают не только авто, но и ж/д транспорт. Так, под водой скрылись рельсы наземного метро на московской станции "Багратионовская". Движение на Филевской линии столичного метрополитена между станциями "Багратионовская" и "Кунцевская" остановлено. А на севере Москвы утонул автобус — уровень воды практически достиг окон, пассажиров успели эвакуировать. Несмотря на непогоду, люди все равно идут по свои делам, но делают это по колено в воде.

Из-за сильного ливня страдают и жилые дома. В некоторых из них вода льется из розеток, с потолка и мусоропроводов. В добавок к этому под воду ушел подземный паркинг в ЖК "Дмитровский парк" на севере Москвы.

Местные СМИ сообщают, что 12 июня из-за непогоды на проезжую часть падали деревья. Одно из них убило 64-летнего мужчину и его 9-летнего внука. Они возвращались с пляжа и попытались скрыться от непогоды под деревом, но часть его не выдержала и обрушилась на россиян. Прокуратура уже расследует инцидент, также известно о нескольких пострадавших из-за деревопада.

Также "Телеграф" рассказывало том, что Москву не в первый раз с начала лета накрывает непогода. В прошлый раз в столице РФ даже случились пожары из-за молний.