У Зеленского объяснили слова Трампа о "переговорах с Украиной и Россией"

"Настоящие" переговоры пока не начались

В Украине отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о том, что ведет переговоры с Украиной и Россией. В Офисе президента говорят, что сейчас идет работа над созданием графика встреч.

Об этом пишет "Суспільне" со ссылкой на свои источники в ОПУ. Там отметили, что на данном этапе Киев и Вашингтон согласовывают время, чтобы провести встречу представителей администраций.

Других деталей там не сообщили.

Как сообщалось ранее, 2 февраля Трамп сообщил, что переговоры с Россией и Украиной проходят "очень хорошо", но не стал вдаваться в подробности.

До этого представитель Трампа Кит Келлог заявлял, что и Киеву и Москве придется идти на уступки, чтобы начать переговоры по урегулированию войны, а также сделал заявление о том, что Украине необходимо провести выборы до конца года, если будет достигнуто прекращение огня.

Стоит отметить, что у Трампа до сих пор не раскрывают детали своего плана по завершению войны. Однако Келлог до этого говорил, что сделка может быть достигнута "за месяцы". По его словам, Трамп "умеет заключать любые сделки" и "знает, где и как нажать".