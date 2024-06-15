"Мы идиоты": польский вице-спикер назвал главную ошибку Запада в отношении России

Польский топ-чиновник раскритиковал Запад из-за России

Западный мир продолжает совершать старые ошибки в отношении России. Однако это не даст нового результата.

Об этом рассказал вице-спикер Сената Польши Михал Камински. По его словам, для Запада это ничем хорошим не закончится.

"Мне жаль, что я могу сказать, что мы, западный мир, идиоты. Мы повторяем те же ошибки в отношении России, но ждем других результатов", — сказал он.

Камински отметил, что этого не стоит ожидать, поскольку это противоречит натуре российского государства.

"Если вы подадите им руку, они вас съедят. Они вас съедят. Такова их природа", — добавил вице-спикер польского парламента.

Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова к переговорам с Россией, однако для этого та должна согласиться на ряд принципиальных моментов. Среди них уважение независимости и территориальной целостности Украины.

Также напомним, что в СМИ впервые обнародовали проект Стамбульского соглашения. Этот документ о возможном сценарии завершения войны, который обсуждался представителями Украины и России в апреле 2022 года.