Трамп передумал вводить пошлины против Канады: однако есть условия

Введение пошлин отложили на 30 дней

Президент США Дональд Трамп решил отложить решение о введении тарифов на товары из Канады. Впрочем, не обошлось и без условий.

Об этом сообщил премьер Канады Джастин Трюдо в соцсети X. По его словам, стороны договорились, что Канада реализует план по усилению границы на 1,3 миллиарда долларов и улучшит координацию по противодействию наркоторговле.

"Канада берёт на себя новые обязательства: назначить "царя по борьбе с фентанилом", признать картели террористическими организациями, обеспечить круглосуточное наблюдение за границей, создать совместную Канадско-американскую ударную группу для борьбы с организованной преступностью, фентанилом и отмыванием денег", — написал Трюдо.

Кроме того, он отметил, что подписал новую разведывательную директиву по борьбе с организованной преступностью и наркотиками, а также выделит 200 миллионов долларов на ее финансирование.

По его словам, введение тарифов будет приостановлено минимум на 30 дней.

Как сообщалось ранее, Трамп 2 февраля подписал указ о введении 25% пошлин против Канады и Мексики. Однако уже 3 февраля он согласился приостановить их введение против Мексики, поскольку были достиг соглашения об усилении защиты границы от нелегальных мигрантов и наркотиков.