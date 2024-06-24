Война в Газе еще не закончилась, но Израиль может вывести часть войск для другой борьбы

Дипломатическое решение кажется маловероятным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нынешняя фаза боевых действий против ХАМАС в секторе Газа сворачивается. Как следствие, появляются условия для противостояния ливанской группировке "Хезболла".

Об этом пишет Associated Press. Отмечается, что это заявление чревато дальнейшим усилением напряжения между Израилем и "Хезболлой", которые и так приближаются к войне.

Также Нетаньяху дал понять, что не видно конца войны в Газе, ведь, несмотря на то, что армия близка к завершению текущего наземного наступления на город Рафах, борьба против ХАМАС не закончилась. В то же время, ЦАХАЛ сможет привлекать к войне в Газе меньше войск, что освободит силы для борьбы с "Хезболлой".

"У нас будет возможность опрокинуть часть наших сил на север, и мы это сделаем", — сказал премьер-министр Израиля. "Прежде всего, для обороны", — добавил он, но также для того, чтобы разрешить десяткам тысяч перемещенных израильтян вернуться домой.

Издание напомнило, что поддерживаемая Ираном "Хезболла" начала наносить удары по Израилю после трансграничной атаки ХАМАСа. С тех пор Израиль и "Хезболла" почти каждый день ведут перестрелку, но в последние недели боевые действия обострились, вызывая опасения относительно полномасштабной войны.

Отмечается, что "Хезболла" гораздо сильнее ХАМАС, и открытие нового фронта повысит риск большей общерегиональной войны с участием других иранских прокси и, возможно, самого Ирана, что может нанести серьезный ущерб и массовые жертвы с обеих сторон границы.

В США уже выразили свою обеспокоенность, в частности, представитель Белого дома Амос Хохштайн был в регионе на прошлой неделе и встречался с официальными лицами в Израиле и Ливане, пытаясь снизить напряженность, но бои продолжались.

Несмотря на то, что Нетаньяху надеется на дипломатическое решение вопроса, он сказал, что сделает это "иным способом" в случае необходимости. "Мы можем воевать на нескольких фронтах, и мы готовы к этому", — сказал он.

Для дипломатического урегулирования соглашение с "Хезболлой" должно быть не просто "на бумаге". Ведь от ливанской группировки он потребует отступления от границы.

В свою очередь "Хезболла" заявила, что продолжит борьбу с Израилем, пока в Газе не будет достигнуто прекращение огня. Лидер группировки Хасан Насралла на прошлой неделе предостерег Израиль с начала войны, заявив, что у "Хезболлы" есть новое оружие и разведывательные возможности, которые могут помочь ей нацелиться на более критические позиции поглубже в Израиле.

Но Израиль говорит, что он также продемонстрировал "Хезболле" лишь небольшую часть своих полных возможностей и что Ливан будет превращен во вторую Газу, если начнется война. Израильская армия на прошлой неделе заявила, что "одобрила и подтвердила" новый план наступления на Ливан.

Нетаньяху убежден, что единственный способ обеспечить безопасность Израиля – это сохранить военный контроль над территорией.

Ранее "Телеграф" писал, что в начале июня 2024 года в Израиле на севере была тяжелая ситуация из-за многочисленных пожаров, возникших после массовых обстрелов приграничных территорий со стороны проиранской террористической группировки "Хезболла". Террористы намеренно обстреливали пожароопасные территории, чтобы вызвать пламя.