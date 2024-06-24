Війна у Газі ще не закінчилась, але Ізраїль може вивести частину військ для іншої боротьби

Дипломатичне рішення здається малоймовірним

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що нинішня фаза бойових дій проти ХАМАС у Секторі Газа згортається. Як наслідок, зʼявляються умови для протистояння ліванському угрупованню "Хезболла".

Про це пише Associated Press. Зазначається, що ця заява загрожує подальшим посилення напруги між Ізраїлем та "Хезболлою", які й так наближаються до війни.

Також Нетаньяху дав зрозуміти, що не видно кінця війні в Газі, адже попри те, що армія близька до завершення поточного наземного наступу на місто Рафах, боротьба проти ХАМАС не закінчилася. Водночас ЦАХАЛ зможе залучати до війни в Газі менше військ, що звільнить сили для боротьби з "Хезболлою".

"У нас буде можливість перекинути частину наших сил на північ, і ми це зробимо", — сказав премʼєр-міністр Ізраїлю. "Перш за все, для оборони", — додав він, але також для того, щоб дозволити десяткам тисяч переміщених ізраїльтян повернутися додому.

Видання нагадало, що підтримувана Іраном "Хезболла" почала завдавати ударів по Ізраїлю після транскордонної атаки ХАМАСу. Відтоді Ізраїль і "Хезболла" майже щодня ведуть перестрілку, але останніми тижнями бойові дії загострилися, викликаючи побоювання щодо повномасштабної війни.

Зазначається, що "Хезболла" набагато сильніша за ХАМАС, і відкриття нового фронту підвищить ризик більшої загальнорегіональної війни за участю інших іранських проксі та, можливо, самого Ірану, що може завдати серйозної шкоди та масових жертв по обидва боки кордону.

У США вже висловили свою занепокоєність, зокрема представник Білого дому Амос Хохштайн був у регіоні минулого тижня і зустрічався з офіційними особами в Ізраїлі та Лівані, намагаючись знизити напруженість, але бої тривали.

Попри те, що Нетаньяху сподівається на дипломатичне розв'язання питання, він сказав, що зробить це "іншим способом" у разі необхідності. "Ми можемо воювати на кількох фронтах, і ми готові до цього", — сказав він.

Для дипломатичного урегулювання угода з "Хезболлою" має бути не просто "на папері". Адже від ліванського угруповування він вимагатиме відступу від кордону.

Своєю чергою "Хезболла" заявила, що продовжить боротьбу з Ізраїлем, доки в Газі не буде досягнуто припинення вогню. Лідер угруповання Хасан Насралла минулого тижня застеріг Ізраїль від початку війни, заявивши, що у "Хезболли" є нова зброя та розвідувальні можливості, які можуть допомогти їй націлитися на більш критичні позиції глибше в Ізраїлі.

Але Ізраїль каже, що він також продемонстрував "Хезболлі" лише невелику частину своїх повних можливостей і що Ліван буде перетворений на другу Газу, якщо почнеться війна. Ізраїльська армія минулого тижня заявила, що "схвалила та підтвердила" новий план наступу на Ліван.

Нетаньяху переконаний, що єдиний спосіб гарантувати безпеку Ізраїлю – це зберегти військовий контроль над територією.

Раніше "Телеграф" писав, що на початку червня 2024 року в Ізраїлі на півночі була важка ситуація через численні пожежі, які виникли після масових обстрілів прикордонних територій з боку проіранського терористичного угруповання "Хезболла". Терористи навмисно обстрілювали пожежонебезпечні території, щоб викликати полум'я.