Сожженные авто и задымленное "поле боя": аргентинцы яростно протестуют против новых реформ (фото)
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Не обошлось без стычек с полицией и задержаний
В аргентинской столице Буэнос-Айресе проходят масштабные протесты против новых экономических реформ президента страны Хавьера Милея. Возле Конгресса произошли столкновения между полицией и протестующими, которые подожгли две машины и превратили площадь в задымленное поле боя.
Демонстранты требуют не применять новые экономические реформы, потому что это приведет к еще большей бедности населения. Сенат уже одобрил эти реформы, сообщает BBC.
Протесты в Аргентине из-за экономических реформ
Представители профсоюзов и рабочие требуют отмены предложенных президентом реформ. Во время протестов были подожжены два автомобиля. Также демонстранты бросали шашки с бензином и камни в здание Конгресса.
Полиция пыталась разогнать протест, в частности, применяя водометы и слезоточивый газ. Протестующие бросали в представителей правоохранительных органов палки и камни.
Около 20 полицейских получили травмы, сообщает AP. После столкновения начались задержания. Точное количество задержанных неизвестно, но власти заявляли, что их более десяти.
Экономические реформы Милея
Президент Аргентины пришел к власти в декабре 2023 года благодаря обещаниям урегулировать самый серьезный экономический кризис за последние два десятилетия. Отметим, что большинство жителей страны живут в нищете. Инфляция составляет около 300%.
Милей представил Конгрессу свои предложения, которые и вызвали негодование населения. Некоторые из новшеств:
- объявление чрезвычайного экономического положения;
- сокращение пенсий;
- приватизация государственных компаний;
- предоставление особых полномочий президенту;
- размытие трудовых прав.
Левые политические партии поддерживают профсоюзы. Из-за резонанса большой законопроект, состоящий из 328 статей, рассмотрят заново. Депутаты будут обсуждать каждый пункт. После этого проект реформ будет передан для одобрения в нижнюю палату парламента.
Для справки: Хавьер Милей — 53-летний президент Аргентины, экономист. Вступил в должность главы государства 10 декабря 2023 года. Во время первой речи в должности он предупредил народ о "шоковой терапии", которая поможет решить экономические проблемы страны.
Милей поддерживает Украину в российско-украинской войне. Он также предлагал Зеленскому провести в Аргентине саммит мира и пригласить на него лидеров стран Латинской Америки.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Милей посетит мирную конференцию в Швейцарии. Интересно, что он резко изменил свое мнение по поводу участия в саммите. До этого он отказывался.