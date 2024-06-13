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Сожженные авто и задымленное "поле боя": аргентинцы яростно протестуют против новых реформ (фото)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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Фотографии как будто из ада Новость обновлена 13 июня 2024, 11:55
Фотографии как будто из ада. Фото Getty Images

Не обошлось без стычек с полицией и задержаний

В аргентинской столице Буэнос-Айресе проходят масштабные протесты против новых экономических реформ президента страны Хавьера Милея. Возле Конгресса произошли столкновения между полицией и протестующими, которые подожгли две машины и превратили площадь в задымленное поле боя.

Демонстранты требуют не применять новые экономические реформы, потому что это приведет к еще большей бедности населения. Сенат уже одобрил эти реформы, сообщает BBC.

Протесты в Аргентине из-за экономических реформ

Представители профсоюзов и рабочие требуют отмены предложенных президентом реформ. Во время протестов были подожжены два автомобиля. Также демонстранты бросали шашки с бензином и камни в здание Конгресса.

Протесты в Буэнос-Айресе
Против протестующих применяли водомет (фото Getty Images)
Протесты в Буэнос-Айресе против экономических реформ
Площадь у здания Конгресса похожа на "поле боя" (фото Getty Images)
Протесты в Буэнос-Айресе против реформ президента
Демонстранты жгли машины (фото Getty Images)

Полиция пыталась разогнать протест, в частности, применяя водометы и слезоточивый газ. Протестующие бросали в представителей правоохранительных органов палки и камни.

Протесты в Буэнос-Айресе привели к задержанию
Протестующие бросали камни, палки и шашки (фото Getty Images)
Протесты в Буэнос-Айресе были жесткими
Не обошлось без стычек с полицией (фото Getty Images)
Протесты против реформ в Буэнос-Айресе
Некоторые демонстранты были в масках Анонимуса (фото Getty Images)

Около 20 полицейских получили травмы, сообщает AP. После столкновения начались задержания. Точное количество задержанных неизвестно, но власти заявляли, что их более десяти.

Протесты в Буэнос-Айресе, полиция защищает здание Конгресса
Полицейские пытались разогнать протест (фото Getty Images)
Протесты в Буэнос-Айресе, столкновение с полицией
Против демонстрантов применяли не только водомет, но и слезоточивый газ (фото Getty Images)
Протесты в Буэнос-Айресе, перевернутая горящая машина
Демонстранты яростно выступили против экономических реформ (фото Getty Images)
Протесты в Буэнос-Айресе, горит машина
Они подожгли несколько автомобилей (фото Getty Images)
Мужчина с флагом Аргентины
Человек пришел на демонстрацию с флагом Аргентины (фото Getty Images)

Экономические реформы Милея

Президент Аргентины пришел к власти в декабре 2023 года благодаря обещаниям урегулировать самый серьезный экономический кризис за последние два десятилетия. Отметим, что большинство жителей страны живут в нищете. Инфляция составляет около 300%.

Милей представил Конгрессу свои предложения, которые и вызвали негодование населения. Некоторые из новшеств:

  • объявление чрезвычайного экономического положения;
  • сокращение пенсий;
  • приватизация государственных компаний;
  • предоставление особых полномочий президенту;
  • размытие трудовых прав.

Левые политические партии поддерживают профсоюзы. Из-за резонанса большой законопроект, состоящий из 328 статей, рассмотрят заново. Депутаты будут обсуждать каждый пункт. После этого проект реформ будет передан для одобрения в нижнюю палату парламента.

Для справки: Хавьер Милей — 53-летний президент Аргентины, экономист. Вступил в должность главы государства 10 декабря 2023 года. Во время первой речи в должности он предупредил народ о "шоковой терапии", которая поможет решить экономические проблемы страны.

Милей поддерживает Украину в российско-украинской войне. Он также предлагал Зеленскому провести в Аргентине саммит мира и пригласить на него лидеров стран Латинской Америки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милей посетит мирную конференцию в Швейцарии. Интересно, что он резко изменил свое мнение по поводу участия в саммите. До этого он отказывался.

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#Аргентина #Протесты #Реформы #Задержание #Фото