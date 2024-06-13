Сожженные авто и задымленное "поле боя": аргентинцы яростно протестуют против новых реформ (фото)

Не обошлось без стычек с полицией и задержаний

В аргентинской столице Буэнос-Айресе проходят масштабные протесты против новых экономических реформ президента страны Хавьера Милея. Возле Конгресса произошли столкновения между полицией и протестующими, которые подожгли две машины и превратили площадь в задымленное поле боя.

Демонстранты требуют не применять новые экономические реформы, потому что это приведет к еще большей бедности населения. Сенат уже одобрил эти реформы, сообщает BBC.

Протесты в Аргентине из-за экономических реформ

Представители профсоюзов и рабочие требуют отмены предложенных президентом реформ. Во время протестов были подожжены два автомобиля. Также демонстранты бросали шашки с бензином и камни в здание Конгресса.

Против протестующих применяли водомет (фото Getty Images)

Площадь у здания Конгресса похожа на "поле боя" (фото Getty Images)

Демонстранты жгли машины (фото Getty Images)

Полиция пыталась разогнать протест, в частности, применяя водометы и слезоточивый газ. Протестующие бросали в представителей правоохранительных органов палки и камни.

Протестующие бросали камни, палки и шашки (фото Getty Images)

Не обошлось без стычек с полицией (фото Getty Images)

Некоторые демонстранты были в масках Анонимуса (фото Getty Images)

Около 20 полицейских получили травмы, сообщает AP. После столкновения начались задержания. Точное количество задержанных неизвестно, но власти заявляли, что их более десяти.

Полицейские пытались разогнать протест (фото Getty Images)

Против демонстрантов применяли не только водомет, но и слезоточивый газ (фото Getty Images)

Демонстранты яростно выступили против экономических реформ (фото Getty Images)

Они подожгли несколько автомобилей (фото Getty Images)

Человек пришел на демонстрацию с флагом Аргентины (фото Getty Images)

Экономические реформы Милея

Президент Аргентины пришел к власти в декабре 2023 года благодаря обещаниям урегулировать самый серьезный экономический кризис за последние два десятилетия. Отметим, что большинство жителей страны живут в нищете. Инфляция составляет около 300%.

Милей представил Конгрессу свои предложения, которые и вызвали негодование населения. Некоторые из новшеств:

объявление чрезвычайного экономического положения;

сокращение пенсий;

приватизация государственных компаний;

предоставление особых полномочий президенту;

размытие трудовых прав.

Левые политические партии поддерживают профсоюзы. Из-за резонанса большой законопроект, состоящий из 328 статей, рассмотрят заново. Депутаты будут обсуждать каждый пункт. После этого проект реформ будет передан для одобрения в нижнюю палату парламента.

Для справки: Хавьер Милей — 53-летний президент Аргентины, экономист. Вступил в должность главы государства 10 декабря 2023 года. Во время первой речи в должности он предупредил народ о "шоковой терапии", которая поможет решить экономические проблемы страны.

Милей поддерживает Украину в российско-украинской войне. Он также предлагал Зеленскому провести в Аргентине саммит мира и пригласить на него лидеров стран Латинской Америки.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Милей посетит мирную конференцию в Швейцарии. Интересно, что он резко изменил свое мнение по поводу участия в саммите. До этого он отказывался.