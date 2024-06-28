У большинства нет симптомов: в Израиле "бушует" смертоносная лихорадка, умерли еще два человека

За сутки количество зараженных выросло вдвое

В Израиле "бушует" смертоносная лихорадка Западного Нила, которая передается из-за укуса комаров и в большинстве случаев не имеет симптомов. По последним данным, количество инфицированных за сутки увеличилось в два раза и еще двое скончались.

Общее количество зараженных по данным на 27 июня составляет 81, из которых шестеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Число жертв достигло семи, сообщает Министерство здравоохранения (МОЗ) Израиля.

"В Министерстве здравоохранения сообщают, что в настоящее время у 81 человека диагностировали лихорадку Западного Нила, из них 64 человека госпитализированы, шестеро из которых находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего умерли семь человек, у которых обнаружили вирус", ― говорится в сообщении.

По данным Минздрава, больше всего случаев заражения наблюдается в центре страны. Темпы инфицирования составляют 70% в день. При этом у большинства пациентов нет симптомов, указывающих на смертоносную лихорадку.

"В общей сложности около 80% инфицированных не имеют симптомов лихорадки Западного Нила. Около 20% инфицированных будут иметь симптомы разной степени тяжести", ― говорится в сообщении Минздрава.

Симптомы лихорадки Западного Нила:

общее недомогание;

головная боль;

повышенная температура;

неврологические осложнения (встречаются менее чем у 1%);

боли в теле.

Для справки: лихорадка Западного Нила ― это опасная болезнь, которая передается через укус комаров. Не передается от человека к человеку. Эта болезнь, по данным ученых, появилась тысячу лет назад в странах Африки. Наиболее эффективным способом профилактики являются комплексные меры по снижению численности комаров. Вакцин от этой болезни нет.

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