У большинства нет симптомов: в Израиле "бушует" смертоносная лихорадка, умерли еще два человека
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
За сутки количество зараженных выросло вдвое
В Израиле "бушует" смертоносная лихорадка Западного Нила, которая передается из-за укуса комаров и в большинстве случаев не имеет симптомов. По последним данным, количество инфицированных за сутки увеличилось в два раза и еще двое скончались.
Общее количество зараженных по данным на 27 июня составляет 81, из которых шестеро подключены к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Число жертв достигло семи, сообщает Министерство здравоохранения (МОЗ) Израиля.
"В Министерстве здравоохранения сообщают, что в настоящее время у 81 человека диагностировали лихорадку Западного Нила, из них 64 человека госпитализированы, шестеро из которых находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Всего умерли семь человек, у которых обнаружили вирус", ― говорится в сообщении.
По данным Минздрава, больше всего случаев заражения наблюдается в центре страны. Темпы инфицирования составляют 70% в день. При этом у большинства пациентов нет симптомов, указывающих на смертоносную лихорадку.
"В общей сложности около 80% инфицированных не имеют симптомов лихорадки Западного Нила. Около 20% инфицированных будут иметь симптомы разной степени тяжести", ― говорится в сообщении Минздрава.
Симптомы лихорадки Западного Нила:
- общее недомогание;
- головная боль;
- повышенная температура;
- неврологические осложнения (встречаются менее чем у 1%);
- боли в теле.
Для справки: лихорадка Западного Нила ― это опасная болезнь, которая передается через укус комаров. Не передается от человека к человеку. Эта болезнь, по данным ученых, появилась тысячу лет назад в странах Африки. Наиболее эффективным способом профилактики являются комплексные меры по снижению численности комаров. Вакцин от этой болезни нет.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве массово отравились дети. В украинской столице зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.