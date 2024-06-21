Договор с КНДР стал последней каплей? У Зеленского рассказали, почему США разрешили бить по РФ их оружием

Появилась угроза баланса сил в мире

На решение Соединенных Штатов Америки о разрешении бить по территории России их оружие повлияло усиление неадекватности руководства РФ. Сейчас решения Кремля несут прямую угрозу балансу сил в мире, в частности, речь идет о подписании договора с КНДР.

Об этом в эфире "Мы — Украина" сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что такая политика РФ будет иметь последствия и для других государств, не только для Украины.

"Влияет неадекватность, которую демонстрирует российское руководство. И если раньше эта неадекватность воспринималась как особенность российской внешней политики, то сегодня очевидно, что это болезненные реакции от представителей российской политической элиты, которые будут масштабироваться", — сказал Подоляк.

Ярким примером таких решений, как говорит советник руководителя ОП, является подписание Россией соглашения с КНДР, а это "ломает баланс сил в мире в целом и будет иметь последствия не только для войны в Украине, но и для других регионов". Как следствие, появляется все большее понимание, что Россию можно остановить только силовым способом.

Напомним, мы писали, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявлял, что ограничения США будут подстраиваться под нужды Украины. Он не исключил, что, возможно, в будущем география ударов расширится.