Корейцы будут воевать за Путина: появился инсайд о договоренностях Москвы с Ким Чен Ыном

Эти силы должны будут помочь "восстановить инфраструктуру" в оккупированном Донецке

Северная Корея направит военные строительные и инженерные силы на оккупированные территории Украины. Они будут участвовать в "восстановительных работах" на территории оккупированной Донецкой области в июле. Об этом договорились президент России Владимир Путин с лидером КНДР Ким Чен Ином.

Информация появилась в отчете Института изучения войны (ISW) за 26 июня. Аналитики ссылаются на южнокорейскую телевизионную сеть TV Chosun.

"Прямая инженерная поддержка Северной Кореи может высвободить российскую боевую силу для операций вдоль линии фронта и помочь России расширить военную инфраструктуру и оборонные укрепления на оккупированной территории Украины", – считают аналитики.

ISW отмечает, что российский диктатор Владимир Путин, похоже, намерена создать коалицию дружественных государств с исторически теплыми связями с Советским Союзом, включая Северную Корею и Вьетнам. Цель Кремля – сформировать основу альтернативного мирового порядка.

По данным TV Chosun, Пхеньян может получать от России до $115 млн ежегодно, если отправит 3-4 инженерные бригады в захваченные россиянами районы Донбасса.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Ким Чен Ын назвал РФ самым честным другом и соратником для КНДР, а Путина самым дорогим другом корейского народа. Он назвал подписанный договор "мощнейшим" и заявил, что КНДР поддерживает войну России против Украины.