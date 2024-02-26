Секс-скандал в УПЦ КП получил продолжение: известный ветеран резко высказался в адрес патриарха

Кротенко пообещал швырнуть под ноги патриарха его награду

Ситуация вокруг патриарха УПЦ Киевского Патриархата Филарета и отобранной им награды — медали "Жертвенность и любовь к Украине" — у военнослужащего ВСУ Виктора Пилипенко получила свое продолжение. В защиту военного, мужественно защищающего целостность Украины на фронте, встала часть украинского сообщества. В частности, свою позицию высказал известный активист, а ныне военнослужащий Илья Кротенко.

Соответствующее сообщение он сделал на своей странице в Facebook. Мужчина назвал поступок Филарета "совершенно отвратительным" и отказался от аналогичной награды.

"В связи с совершенно отвратительным поступком УПЦ Киевского Патриархата и Патриарха Филарета, которые отобрали награду у ветерана войны Виктора Пилипенко только потому, что он открытый гей, я также отказываюсь от аналогичной своей награды", — заявил Кротенко.

А затем добавил, что награда, которую раздает Филарет, ничего не стоит.

"Ваши античеловечные взгляды мне мерзки, а ваша погремушка, которую вы раздаете, а потом отбираете — ничего не стоит. Брошу вам эту игрушку под ноги, когда в следующий раз буду в Киеве, возвратившись со службы", — заметил военнослужащий ВСУ.

Также Кротенко отметил, что выражает поддержку и уважение Виктору и другим ЛГБТ-военным. В комментариях под сообщением люди активно поддерживают поступок военного и подчеркивают, что он достоин уважения.

Комментарии под сообщением Ильи Кротенко

Важно отметить, что УПЦ Киевского патриархата – это та часть духовенства и верующих, которые стояли в оппозиции к УПЦ Московского патриархата, но не приняли Томос о создании в Украине Православной церкви Украины (ВТО).

Напомним, ранее мы писали о том, что клирик УПЦ МП использовал ребенка и катафалк, чтобы вывезти уклоняющегося в Молдову. На границе священнослужителя задержали украинские пограничники.