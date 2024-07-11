500 миллионов долларов и поддержка пострадавших в "Охматдете": Канада анонсировала новую помощь

Среди прочего Канада может расширить обучение украинских пилотов.

Украина в скором времени получит от Канады дополнительный пакет военной поддержки на 500 миллионов канадских долларов. Кроме того, Канада готова оказать медицинскую поддержку людям, пострадавшим в результате российского теракта в "Охматдете" 8 июля.

Об этом сообщил Офис президента Украины по итогам встречи Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Обе стороны обсудили ряд неотложных потребностей Украины, в том числе вооружения и самолеты.

"Глава правительства Канады подчеркнул, что его страна готова оказать необходимую медицинскую поддержку пострадавшим в результате российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве, а также анонсировал новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины в объеме 500 миллионов канадских долларов", — сообщили в ОПУ.

Кроме того, Канада может оказать помощь в обучении украинских пилотов для самолетов F-16. Еще один момент – Канада может стать местом проведения тематической встречи поклонников Украины по итогам первого Глобального саммита Мира.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступил в Институте Рейгана в Вашингтоне. Он рассказал о планах диктатора Владимира Путина, цели удара по "Охматдету", а также обратился с просьбой в Соединенные штаты Америки.

Видеорепортаж Яна Доброносова из "Охматдета" смотрите в материале "Телеграф": "Палаты в крови, корпус в щепки: во что российские террористы превратили детскую больницу "Охматдет" (эксклюзивное видео)".

Фоторепортаж от Яна Доброносова "Телеграф" публикует в этом материале: "Эвакуация детей, люди под завалами и большое горе: последствия удара по "Охматдету" (эксклюзивные фото)".