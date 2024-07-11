500 мільйонів доларів та підтримка постраждалих в "Охматдиті": Канада анонсувала нову допомогу

Серед іншого, Канада може розширити навчання українських пілотів

Україна незабаром отримає від Канади додатковий пакет військової підтримки на 500 мільйонів канадських доларів. Окрім цього, Канада готова надати медичну підтримку людям, які постраждали внаслідок російського теракту в "Охматдиті" 8 липня.

Про це повідомив Офіс президента України за підсумками зустрічі Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо. Обидві сторони обговорили низку нагальних потреб України, в тому числі озброєння та літаки.

"Очільник уряду Канади наголосив, що його країна готова надати необхідну медичну підтримку постраждалим унаслідок російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, а також анонсував новий, додатковий пакет військової підтримки для України в обсязі 500 мільйонів канадських доларів", – повідомили в ОПУ.

Окрім цього, Канада може надати допомогу у навчанні українських пілотів для літаків F-16. Ще один момент – Канада може стати місцем проведення тематичної зустрічі прихильників України за підсумками першого Глобального саміту Миру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський виступив в Інституті Рейгана у Вашингтоні. Він розповів про плани диктатора Володимира Путіна, мету удару по "Охматдиту", а також звернувся з проханням до Сполучених штатів Америки.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".