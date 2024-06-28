Всегда ходил с этой прической: как менялся Трамп с юности и до кандидатства в президенты США (фото)

Прическа стала частью имиджа Трампа за время его публичной деятельности

В США состоялся первый раунд предвыборных дебатов между президентом США Джо Байденом и экс-президентом, а теперь снова кандидатом в президенты Дональдом Трампом. "Телеграф" решил вспомнить историю успеха Трампа, которому 14 июня исполнилось 78 лет, и как он выглядел на протяжении своей карьеры.

Детство и юность

Дональд Трамп родился после Второй мировой войны в многодетной семье зажиточного строительного магната. В подростковом возрасте он был непослушным ребенком, за что родители отправили его учится в военную академию в Нью-Йорке. По ее окончанию будущий президент США прошел обучение в бизнес-школе.

Дональд Трамп в детстве

Свои первые шаги в бизнесе Трам делал в компании своего отца, а позже основал свой бизнес и стал более публичным. Уже с молодости он выпускал книги, организовал свое реалити-шоу "Кандидат" и не пропускал ни одного конкурса красоты. К слову, конкурс красоты "Мисс Вселенная" также принадлежат Трампу. Он не раз попадал в скандалы из-за этого конкурса, однако он дал ему не только "доступ" к красивым женщинам, но и полезные связи.

Трамп в молодости

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Путь Трампа в политику

Когда Дональд Трамп достиг невероятного успеха в бизнесе, снялся в кино и сериалах, стал настоящей звездой таблоидов, ему этого показалось мало. В 2015 году Трамп решил баллотироваться в президенты Америки. И как известно, ему удалось стать президентом, несмотря на то, что у него была сильная оппонентка Хиллари Клинтон.

Фото: Getty Images

Надо сказать, что вся президентская кампания и время на должности президента сопровождались множественными скандалами и интригами. Однако, одной каденции Трампу показалось мало, теперь он снова решил баллотироваться в президенты.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

После Трампа президентом США стал и пока остается Джо Байден. Теперь именно он главный конкурент Трампа в предвыборной гонке. К слову, они встретились лицом к лицу на предвыборных дебатах 28 июня.

"Дурацкая" прическа Трампа и как он выглядит сейчас

Сейчас Дональду Трампу 78 лет и он по прежнему носит свою "фирменную" прическу, которая стала неотъемлемой частью его имиджа. Судя по ранним фото из молодости Трампа, он едва ли не с детского сада носит эту свою прическу. У него светло-русые волосы и не слишком короткая стрижка с характерным проделом.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Часто прическа и укладка Трампа становились предметом насмешек и мемов в сети, однако, кандидат в президента США с иронией на это реагирует и не собирается менять стрижку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, о чем говорили Трамп и Байден во время своих дебатов. Главные цитаты — о войне в Украине, возрасте и сексе.