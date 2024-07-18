"Тот чернокожий мужчина": Байден во время интервью забыл имя министра обороны США Ллойда Остина

Байден не смог вспомнить имя и фамилию своего министра обороны

Президент США Джозеф Байден, которого могут заменить, как кандидата на выборах, в очередной раз попал в беду из-за плохой памяти. Во время интервью с журналистами Байден не смог упомянуть имя и фамилию министра обороны США Ллойда Остина и назвал его "тот чернокожий мужчина".

Инцидент произошел во время интервью главы Белого дома американскому телеканалу BET. Байден сказал журналисту Эду Гордону, что подвергся резкой критике из-за назначения на высокие государственные должности чернокожих, в частности Остина.

"Главное – относиться к людям с достоинством… Например, посмотрите, с какой критикой я сталкиваюсь из-за того, что назначил на должность министра обороны того чернокожего мужчины… Я имею в виду, из-за людей, которых я назвал. Речь идет о том, чтобы дать понять, что американская история – это история чернокожих – это американская история, и они строят ее. Вот почему мы сильны", – сказал он.

К слову, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Байден назвал причину, которая может заставить его сняться с выборов. По его словам, он прекратил бы участие в выборах только если бы у него оказались серьезные проблемы со здоровьем.

Разговоры, что Байден должен снять свою кандидатуру и дать возможность демократам выдвинуть для участия в выборах более перспективного человека, начались после провальных для Байдена дебатов с его оппонентом Дональдом Трампом. Однако глава Белого дома делать этого не хочет.

Как сообщал Телеграф, Байден анонсировал новые дебаты с Трампом. Он заявил, что они состоятся в сентябре и добавил, что он "на коне".