"Той чорношкірий чоловік": Байден під час інтерв'ю забув ім'я міністра оборони США Ллойда Остіна

Байден не зміг згадати ім'я та прізвище свого міністра оборони

Президент США Джозеф Байден, якого можуть замінити, як кандидата на виборах, вчергове втрапив у халепу через погану пам'ять. Під час інтерв'ю з журналістами Байден не зміг згадати ім'я та прізвище міністра оборони США Ллойда Остіна та назвав його "той чорношкірий чоловік".

Інцидент стався під час інтерв'ю глави Білого дому американському телеканалу BET. Байден сказав журналісту Еду Гордону, що зазнав різкої критики через призначення на високі державні посади чорношкірих, зокрема Остіна.

"Головне – ставитися до людей з гідністю… Наприклад, подивіться, з якою критикою я стикаюся через те, що призначив на посаду міністра оборони того чорношкірого чоловіка… Я маю на увазі, через людей, яких я назвав. Йдеться про те, щоб дати зрозуміти, що американська історія – це історія чорношкірих. Історія чорношкірих – це американська історія, і вони будують її. Ось чому ми сильні", – сказав президент США.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Байден назвав причину, яка може змусити його знятися з виборів. За його словами, він припинив би участь у виборах лише якби у нього виявилися серйозні проблеми зі здоров’ям.

Розмови, що Байден має зняти свою кандидатуру і дати можливість демократам висунути для участі у виборах більш перспективну людину, почалися після провальних для Байдена дебатів з його опонентом Дональдом Трампом. Проте голова Білого дому робити цього не хоче.

Як повідомляв "Телеграф", Байден анонсував нові дебати із Трампом. Він заявив, що вони відбудуться у вересні та додав, що він "на коні".