Земля пережила самый жаркий день в истории: когда он был и сколько градусов зафиксировано

2024 год может превзойти 2023 год как самый жаркий год с момента начала наблюдений

Прошедшее воскресенье (21 июля) стало самым жарким днем, когда-либо зарегистрированным в мире. Предыдущий температурный рекорд был поставлен в июле 2023 года.

Об это свидетельствуют данные Служба изменения климата Европейского Союза Copernicus, передает Reuters. Согласно этой информации, средняя глобальная температура приземного воздуха в воскресенье достигла 17,09 градусов по Цельсию — немного выше предыдущего рекорда, установленного в июле прошлого года в 17,08 градусов по Цельсию.

Прошлогодняя рекордная температура держалась целых 3 дня, с 3 по 6 июля. По словам ученых, каждый месяц с июня 2023 года — 13 месяцев подряд — теперь считается самым жарким на планете с момента начала рекордов по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы.

Некоторые специалисты считают, что 2024 год может превзойти 2023 год как самый жаркий год с момента начала наблюдений, поскольку изменение климата и естественное погодное явление Эль-Ниньо, которое закончилось в апреле, привели к еще большему повышению температуры в этом году.

Напомним, климатолог Светлана Бойченко рассказала "Телеграфу" из-за чего в Украине установилась такая жара, что будет с урожаем и как на погоду влияет война. Она также дала прогноз на предстоящую зиму.