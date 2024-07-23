Жара понемногу отступает, но капризы климата продолжатся: где будет сложная погода

В одной части страны удержится жара, а в другой вероятны град и шквалы

На смену экстремальной жаре пришли проливные дожди. Однако в некоторых областях экстремально высокие температуры еще удержатся, а местами вероятен град и шквалистый ветер.

По прогнозу метеоролога Игоря Кибальчича, средняя температура воздуха в ближайшие дни будет близкой к норме, только на юге и востоке выше нормы на 2–4 градуса. Однако сильная жара удержится в юго-восточной части и в Крыму, где днем ​​столбики термометров будут подниматься до +33 +35 градусов.

Во вторник, 23 июля, днем в западных областях и на крайнем севере вероятны кратковременные дожди с грозами, в остальных регионах преимущественно без осадков. Днем ​​ прогнозируется +25 +30 градусов, в центральных и южных областях столбики термометров поднимутся до 30-35 градусов выше нуля.

В среду, 24 июля, в западных и местами Киевской области ожидаются дожди с грозами, днем ​​в западной части Украины местами возможны град и шквалы. В остальных регионах существенных осадков не прогнозируется. Ночью прогнозируется +14 +19 градусов, в дневные часы будет днем ​​25-30 градусов тепла, на юге и в центре днем воздух прогреется до +30 +35 градусов.

В четверг, 25 июля, в западных, местами северных, центральных и южных регионах пройдут грозовые дожди, днем ​​местами с градом и шквалистым ветром. В ночное время градусники покажут 14-19 градусов с отметкой "плюс", днем будет ​​+23 +28. На юге и востоке — ​​29-34 градуса выше нуля.

В пятницу, 26 июля, дожди накроют большую часть Украины, местами их будут сопровождать грозы. Экстремальная жара отступит даже на юге и в центре — ночью ожидается +13 +18 градусов, днем воздух прогреется до 25-30 градусов тепла.

В субботу, 27 июля, повсюду, кроме южной части вероятны небольшие дожди, на Левобережье днем местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с. В ночные часы столбики термометров поднимутся до +13 +18 градусов, днем прогнозируются комфортные 23-28 градусов выше нуля, однако в юго-восточной части страны и в Крыму атмосфера прогреется до +29 +34 градусов.

Воскресенье, 28 июля, принесет дожди в восточные области и Приазовье, на остальной части страны без осадков. Температура воздуха ночью будет на уровне +12 +17 градусов, днем прогнозируется комфортные ​​23-28 градусов тепла.

Напомним, климатолог Светлана Бойченко рассказала "Телеграфу" из-за чего в Украине установилась такая жара, что будет с урожаем и как на погоду влияет война. Она также дала прогноз на предстоящую зиму.