Следом за TikTok? Еще одна крупная китайская компания может вылететь c американского рынка

DJI доминирует в продаже дронов правоохранительным органам и экстренным службам США, не говоря уже о гражданских рынках, переполненных их беспилотниками

В США рассматривают возможность запретить на территории Соединенных Штатов очередную китайскую компанию. В этот раз под прицел попала продажа беспилотников, производимых китайской компанией DJI. Компанию, которая сейчас доминирует на рынке коммерческих дронов, определили как угрозу национальной безопасности США; Конгресс начал рассматривать документ о запрете беспилотников от DJI.

Об этом сообщает The New York Times. Издание отмечает, что DJI, скорее всего, развернет мощную лоббистскую кампанию по срыву рассмотрения законопроекта, поскольку компании есть что терять на американском рынке.

В частности, DJI доминирует в продаже дронов правоохранительным органам и экстренным службам США, не говоря уже о гражданских рынках, переполненных их беспилотниками. Также изделия DJI, беспилотники типа Mavic широко используются в войне Украины с российскими террористами – несмотря на то, что эти дроны не задумывались, как военные средства.

Парадокс состоит в том, что DJI входит в список военных компаний Министерства обороны Китая, чья продукция будет запрещена покупать Армии США. Это подразумевает проект оборонного бюджета на 2024 год. Скорее всего, запрет будет расширен на другие федеральные агентства и программы. Американские эксперты считают, что Китай потенциально может использовать уязвимости в приложении, управляющем дроном, что позволит получить доступ к обилию информации конфиденциального характера.

Законопроект Конгресса может убить большую часть коммерческого бизнеса DJI в США, поэтому нет ничего удивительного в том, что производитель развернул мощную лоббистскую кампанию. Правительству Соединенных Штатов пытаются доказать, что им нечего бояться – однако документ все равно имеет сильную двухпартийную поддержку.

"DJI представляет неприемлемый риск для национальной безопасности, и уже давно пора вывозить из Америки беспилотники, изготовленные коммунистическим Китаем… Любая попытка утверждать обратное является прямым результатом лоббистских усилий DJI", — сказала 25 апреля одна из авторов законопроекта, конгрессвумен от Республиканской партии Стефаник.

Поскольку документ получил поддержку Комитета по энергетике и торговле Палаты представителей в марте, не исключается, что Палата рассмотрит его в течение следующих двух месяцев. А потом, предполагает издание, документ найдет поклонников в Сенате.

Между тем, американские военные БПЛА показали свою ненадежность на поле боя, а их производители признают, что не думали о том, что в Украине начнется радиоэлектронная борьба. В то же время украинцы смогли найти способ не остаться без "птичек" благодаря помощи Китая – и большую роль здесь сыграла именно компания DJI.