Посадите эти цветы на кладбище и никогда не будете иметь проблем с сорняками (фото)

Главное сочетать растения с разным временем цветения

Поминальные дни в Украине скоро начнутся. Для большинства людей есть одна проблема – сорняки на могилках родных. Особенно это связано с теми, у кого мало времени приезжать и наводить порядок. Но выход есть — посадить живые цветы, которые будут предотвращать размножение сорняков.

"Телеграф" расскажет, что это за цветы, как за ними ухаживать. Наиболее эффективными в борьбе с сорняками оказались почвопокровные многолетники.

Очиток (седум) разных видов – неприхотливое растение, плотно покрывающее почву и требующее минимального ухода.

(седум) разных видов – неприхотливое растение, плотно покрывающее почву и требующее минимального ухода. Барвинок малый – вечнозеленое растение с красивыми голубыми цветами, быстро разрастающееся.

– вечнозеленое растение с красивыми голубыми цветами, быстро разрастающееся. Флокс шиловидный – образует плотный ковер ярких цветов весной.

– образует плотный ковер ярких цветов весной. Тимьян ползучий – хорошо разрастающееся и подавляющее сорняки ароматное растение.

Также хорошо зарекомендовали себя хосты, петушки карликовые и герань садовая, которые не только декоративны, но и устойчивы к неблагоприятным условиям.

Следует также сочетать растения с разным временем цветения для обеспечения привлекательного вида в течение всего сезона. Перед высадкой важно провести тщательную подготовку почвы и использовать мульчу для дополнительной защиты от сорняков.

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