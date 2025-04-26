Шашлычки на природе отменяются? Погода подготовила неприятный сюрприз на первые майские выходные
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Днем будет до +20 градусов
На смену теплой и засушливой погоде в Украину придут дожди и ливни. Значительное ухудшение погоды синоптики прогнозируют и на последние выходные апреля, и на первые выходные мая.
Об этом свидетельствуют данные погодного радара Ventusky. Отмечается, что уже в субботу и воскресенье, 3-4 мая, прогнозируется немалый дождь. Конечно, Ventusky, как и другие подобные сервисы, использует многочисленные модели и глобальные базы данных, поэтому может ошибаться и не обновляется мгновенно.
Какая погода будет в первые выходные мая
В субботу, 3 мая, синоптики прогнозируют достаточно теплую погоду в течение дня, ведь столбик термометра покажет до +20 градусов днем и до +10 градусов ночью. Но дождь не позволит украинцам насладиться теплом. Утром осадки прогнозируются на западе и севере страны, а уже к вечеру они охватят центральные регионы. На востоке и на юге дождей не обещают.
В воскресенье, 4 мая, будет дождь с утра и до вечера. В первой половине дня осадки накроют северные и центральные регионы, а вечером дожди пойдут и на востоке страны. Значительные осадки не минуют и юга Украины. В то же время, столбик термометра в течение дня будет показывать от +11 до +20 градусов тепла.
Напомним, что на ближайшие выходные, 26-27 апреля, синоптики также прогнозируют дождь, который в воскресенье сменит значительное похолодание. Поэтому, по данным Ventusky, которые могут измениться, две недели подряд украинцев ожидают дождливые выходные. То есть традиционный для большинства отдых на природе с шашлычками под угрозой.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украину вернется тепло после апрельских заморозков.