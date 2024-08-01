ЦАХАЛ ліквідував ще одного ватажка ХАМАС: що відомо

Він вважався одним з найбільш небезпечних терористів у світі

Після того, як ліквідували ватажка ХАМАСа Ісмаїла Ханію, стало відомо про ще одну втрату для терористичного угрупування. Ще один лідер Мухаммед Дейф був ліквідований у Секторі Газа.

Про це повідомляє Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Відповідний допис з’явився у соцмережі Х 1 серпня.

Лідер ХАМАС Мухаммед Дейф ліквідований

"Тепер ми можемо підтвердити: Мухаммед Дейф був ліквідований", ― йдеться у дописі.

Подробиці ліквідації повідомляє ynet. Мухаммед Дейф загинув під час удару по району Аль-Мавасі у провінції Хан-Юніс. Йдеться про територію півдня Сектору Газа. Удар нанесли ще 13 липня.

У цьому регіоні ліквідували терориста

До цього на ватажка ХАМАС було здійснено мінімум сім замахів. Останній був успішним. З Дейфом загинув його помічник командир бригады ХАМАС Рафа Саламе. Члени терористичного угрупування раніше стверджували, що з їхнім лідером все добре і він живий.

Для довідки: Мухаммед Діаб Ібрагім Дейф — командувач військовим крилом ХАМАС. Вважався одним з найбільш небезпечних терористів світу. Його вважають організатором нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, що "головного ворога Ізраїля" Ісмаїла Ханію вбили у його резиденції в іранському Тегерані. На нього напали після повернення з Катару.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Тегерані прощаються з Ханією. На похорони приїхали лідери ХАМАС.