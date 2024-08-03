Израиль нанес серию авиаударов по Западному берегу: уничтожил автомобиль боевиков и школу

Ситуация в регионе накаляется

Израиль продолжает находить и уничтожать лидеров радикального движения ХАМАС. На этот раз серия авиаударов была нанесена по районам близ города Тулькарм, что на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет Reuters. В результате трех авиаударов погибло 9 боевиков ХАМАС и союзного "Исламского джихада" и еще 15 человек.

Отмечается, что во время первого удара был уничтожен автомобиль, в котором находилось пять человек, включая командира бригад ХАМАС в Тулькарме. Остальные четверо были бойцами радикального движения "Исламский джихад", который активен на Западном берегу. Имя командира не разглашается.

Спустя несколько часов был нанесен второй авиаудар, которым Израиль ликвидировал еще пятерых боевиков движения ХАМАС в том же районе. Третий авиаудар пришелся на здание школы, где было убито около 15 палестинцев, о чем сообщили каналы приближенные к ХАМАС.

Израиль сообщил, что школа использовалась в качестве командного пункта.

Рост напряжения в регионе фиксируется на фоне ликвидации главаря ХАМАС Исмаила Хании, которого застрелили в собственной резиденции в Иране. Из-за этого ряд стран призвали своих граждан покинуть регион.

В частности МИД Украины призывает воздержаться от посещения территорий, граничащих с ливанской и сирийской границей, территорий, граничащих с Сектором Газы, а также территорий Западного берега реки Иордан.