Ізраїль завдав серію авіаударів на Західному березі: знищив автомобіль бойовиків та школу

Ситуація в регіоні загострюється

Ізраїль продовжує знаходити та знищувати лідерів радикального руху ХАМАС. Цього разу серія авіаударів була завдана районами поблизу міста Тулькарм, що на Західному березі річки Йордан.

Про це пише Reuters. Внаслідок трьох авіаударів загинуло 9 бойовиків ХАМАС та союзного "Ісламського джихаду" й ще 15 людей.

Зазначається, що під час першого удару було знищено автомобіль, у якому перебували п’ять осіб, включаючи командира бригад ХАМАС у Тулькармі. Решта четверо були бійцями радикального руху "Ісламський джихад", який активний на Західному березі. Ім’я командира не розголошується.

Через кілька годин було завдано другого авіаудару, яким Ізраїль ліквідував ще п’ятьох бойовиків руху ХАМАС у тому ж районі. Третій авіаудар припав на будівлю школи, де було вбито близько 15 палестинців, про що повідомили канали, наближені до ХАМАС.

Ізраїль повідомив, що школа використовувалася як командний пункт.

Зростання напруги в регіоні фіксується на тлі ліквідації ватажка ХАМАС Ісмаїла Ханії, якого застрелили у власній резиденції в Ірані. Через це низка країн закликали своїх громадян залишити регіон.

Зокрема МЗС України закликає утриматися від відвідування територій, що межують із ліванським та сирійським кордоном, територій, що межують із Сектором Гази, а також територій Західного берега річки Йордан.