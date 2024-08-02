МИД обратился с серьезным предупреждением к украинцам из-за ухудшения ситуации на Ближнем Востоке

МИД подготовил развернутые инструкции по поведению в условиях повышенной опасности

Министерство иностранных дел Украины обновило свои рекомендации для граждан по путешествиям в Израиль и Ливан из-за опасной ситуации в регионе. Напомним, ситуация на Ближнем Востоке снова обострилась.

Учитывая нестабильную обстановку, МИД настойчиво призывает украинцев отказаться от каких-либо поездок в Израиль до нормализации ситуации. Сообщения разместили на своем официальном сайте.

"Тех, кто уже находится в Израиле, призываем придерживаться обновленных рекомендаций, опубликованных на сайте МИД. Отдельно рекомендуем воздержаться от поездок до территорий, граничащих с ливанской и сирийской границей; территорий, граничащих с Сектором Газы; территорий Западного берега реки Иордан", — говорится в сообщении.

Относительно Ливана ведомство также усилило свои предупреждения. Кроме рекомендации воздержаться от визитов в страну, МИД также советует гражданам Украины, находящимся на территории Ливана, как можно быстрее покинуть его пределы.

"Граждан, принявших личное решение продлить пребывание на территории Ливана, призываем придерживаться обновленных рекомендаций, обнародованных на сайте МИД. Отдельно рекомендуем воздержаться от поездок до территорий, граничащих с сирийской границей; территорий, граничащих с израильской границей к югу от реки; в лагеря беженцев Нахр Аль-Баред и Беддави вблизи Триполи, Айн Аль-Хильвех и Миех Миех вблизи города Сайда; Долины Бекаа и южного пригорода Бейрута, района Дахие", — говорится в сообщении.

Для тех, кто все же окажется в Израиле или Ливане, МИД подготовил развернутые инструкции по поведению в условиях повышенной опасности. Эти рекомендации, а также контактные данные для экстренной связи в чрезвычайных ситуациях размещены на официальном веб-сайте министерства.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что лидер Ирана приказал ударить по Израилю из-за ликвидации предводителя ХАМАСа. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который и отдал приказ, держит в своих руках реальную власть в Иране, имеет последнее слово при принятии любых решений на государственном уровне и является главнокомандующим иранскими вооруженными силами.