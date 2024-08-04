Иран определился с датой нападения на Израиль: СМИ сообщили, когда это может произойти

Отмечается, что, кроме задачи максимальных человеческих потерь и разрушений, Тегеран преследует еще одну цель.

Иран планирует нанести удар по Израилю в священный для евреев день – день национального траура Тиша-Бе'ав, который в этом году приходится на 12 и 13 августа. Атака Ирана станет ответом на ликвидацию главаря проиранской террористической группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

Об этом пишет издание The Jerusalem Post. Западная разведка получила доказательства того, что Иран определился с датой масштабной атаки на Израиль, которую будет проводить в тесной координации с контролируемыми Тегераном террористами из ливанской "Хезболлы".

Отмечается, что кроме нанесения максимальных человеческих потерь и разрушений Тегеран преследует еще одну цель. Иран хочет нанести максимально сильный удар по психологическому и эмоциональному состоянию израильтян, поскольку атака состоится в священный для них день. Тиша-Бе'ав отмечается в память об уничтожении Первого и Второго Иерусалимских храмов и является одним из самых печальных дней в еврейском религиозном календаре.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена убеждена, что Иран собирается атаковать Израиль в ответ на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. В штатах предполагают, что обратный ответ Ирана будет аналогичным атаке на Израиль 13 апреля, но вероятно более масштабным. К атаке может также присоединиться ливанское исламское движение "Хезболла"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Тегеране простились с убитым предводителем ХАМАС под пожелание гибели врагам.