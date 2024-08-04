Іран визначився з датою нападу на Ізраїль: ЗМІ повідомили, коли це може статися

Зазначається, що окрім завдання максимальних людських втрат та руйнувань Тегеран переслідує ще одну мету

Іран планує завдати удару по Ізраїлю у священний для євреїв день – день національної жалоби Тиша-Бе'ав, який цьогоріч припадає на 12 та 13 серпня. Атака Ірану стане відповіддю на ліквідацію ватажка проіранського терористичного угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії в Тегерані.

Про це пише видання The Jerusalem Post. Зазначається, що західна розвідка отримала докази того, що Іран визначився з датою масштабної атаки на Ізраїль, яку буде проводити у тісній координації з контрольованими Тегераном терористами з ліванської "Хезболли".

Зазначається, що окрім завдання максимальних людських втрат та руйнувань Тегеран переслідує ще одну мету. Іран хоче завдати максимально сильного удару по психологічному та емоційному стану ізраїльтян, оскільки атака відбудеться у священний для них день. Тиша-Бе'ав відзначається у пам'ять про знищення Першого та Другого Єрусалимських храмів та є одним з найсумніших днів у єврейському релігійному календарі.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. У штатах припускають, що зворотна відповідь Ірану буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але ймовірно більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух "Хезболла"

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Тегерані попрощались з вбитим ватажком ХАМАСу під побажання загибелі ворогам.