Несподіваний поворот: в США затримали особу, яка могла влаштувати замах на Трампа

Пакистанця Асіфа Мерчанта затримали та відправили під варту за підозрою в організації змови

В США правоохоронні органи затримали 46-річного громадянина Пакистану Асіфа Мерчанта за підозрою у спробі вбивства американських політичних діячів. Мерчант міг бути пов'язаний з Іраном, а серед його цілей фігурував у тому числі експрезидент США Дональд Трамп.

Про це повідомляє Bloomberg. За даними федеральних прокурорів, Мерчант причетний до організації змови з метою ліквідації американських політиків та посадовців на території США.

Мерчант, стверджує обвинувачення, у 2024 році деякий час провів у Ірані, а у квітні вирушив до США з Пакистану. В США він зв'язався з людиною, яка могла допомогти йому влаштувати змову та ліквідувати цілі. Однією з цілей став колишній президент Трамп.

Втім, це ще точно не встановлено: інший співрозмовник агентства сказав, що наразі немає жодних доказів того, що план Мерчанта мав відношення до замаху на Трампа. Зараз Мерчанта відправили під варту без права внесення застави – суд вирішив, що пакистанець становить "серйозну загрозу" для США.

Тим часом міністерство закордонних справ Пакистану заявило, що знає про інцидент та контактує з офіційними особами США. Водночас постійне представництво Ірану при ООН заявило, що "не отримувало жодних повідомлень щодо цього питання від уряду США".

Як повідомлялося раніше, замах на Дональда Трампа стався 13 липня під час передвиборчого мітингу у штаті Пенсільванія. Тоді 20-річний Томас Метью Крукс здійснив кілька пострілів із карабіна, одна куля лише зачепила вухо політика, а друга смертельно поранила випадкового глядача за його спиною. Стрілка була ліквідована на місці.

Втім, вже через два тижні почала поширюватися теорія, що в Трампа ніхто не стріляв. Відомий фотограф Піт Соуза зробив кілька світлин Трампа. На них видно, що вухо, яке пронизала куля під час замаху, повністю зажило. Після публікації цих фото акаунт фотографа у соцмережі Х був заблокований.