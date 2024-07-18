Покушение на Трампа: в ФБР смогли взломать телефон нападавшего

ФБР не делало публичных сообщений относительно каких-либо записей, предсмертных писем или постов в социальных сетях

В США Федеральное бюро расследований (ФБР) наконец взломало мобильный телефон Томаса Мэтью Крукса, покушавшегося на экс-президента Дональда Трампа. Также правоохранительные органы исследовали компьютер Крукса, дом и авто, и допросили более 100 человек, которые были с ним знакомы.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на информированный о ходе расследования источник в правоохранительных органах. Источник сказал изданию, что никаких подсказок, которые могли бы объяснить мотивы Крукса, или то, были ли у него сообщники, не нашли.

ФБР не делало публичных сообщений по поводу каких-либо записей, предсмертных писем или постов в социальных сетях. Причины, по которым Крукс решил стрелять в Трампа, до сих пор неизвестны.

Отмечается, что политические предпочтения Крукса также очень туманны. С одной стороны, в Пенсильвании он был зарегистрирован как сторонник Республиканской партии США. С другой стороны, 20 января 2021 Крукс сделал пожертвование в 15 долларов США комитету прогрессивных политических действий. В этот день присягу принял демократ Джозеф Байден.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Дональда Трампа было совершено покушение в Пенсильвании во время его выступления на митинге. 20-летний Томас Мэтью Крукс начал стрелять в его сторону. В результате бывший президент Штатов получил ранение правого уха. Стрелок был ликвидирован.

Федеральное бюро расследований обнародовало некоторые детали расследования покушения на Трампа. В ФБР подтвердили, что расследуют инцидент как убийство и возможный внутренний террористический акт.