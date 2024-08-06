Аренда квартир в Киеве резко подорожала: в каком районе лучше искать жилье

Актуальная информация для тех, кто ищет жилье в столице

Несколько месяцев подряд цены на аренду квартир в Киеве радовали своей относительной стабильностью, однако к концу лета они подскочили. В некоторых районах жилье подорожало не одну тысячу.

Эксперты отмечают, что на арендное жилье в столице вырос спрос. О состоянии рынка недвижимости в Киеве подробнее рассказали на официальном сайте ЛУН.

Цена аренды напрямую зависит от площади квартиры и количества комнат. Также важны другие особенности, а именно наличие ремонта, этажа, экологической обстановки, инфраструктуры, состояния самого дома и уровня его комфорта.

В среднем стоимость аренды 1-комнатной квартиры в столице составляет 15 тысяч гривен. За последние полгода цена выросла на 20%.

Традиционно самые высокие цены на аренду наблюдаются в центральных районах города – Печерском (33 800 грн) и Шевченковском (25 000 грн). Также высокие цены в Голосеевском районе (17 000 грн) и Подольском (16 200 грн).

Самые же доступные варианты можно найти в Дарницком (14 600 грн), Днепровском (13 000 грн), Святошинском (12 000 грн) и Деснянском (8 500 грн) районах.

Двухкомнатные квартиры в среднем можно снять за 20 тысяч гривен в месяц. Их цена за последние полгода выросла на 7%.

Дороже всего арендовать 2-комнатную квартиру в Печерском (41 800 грн), Шевченковском (32 500 грн), Голосеевском (29 000 грн) и Соломенском (20 000 грн) районах.

Умеренные цены на 2‑комнатное жилье в Оболонском (18 800 грн) и Дарницком (18 000 грн) районах столицы.

Дешевые варианты представлены в Днепровском (17 800 грн), Святошинском (15 000 грн) и Деснянском (10 000 грн) районах.

Выросли цены и на аренду трехкомнатной квартиры. Самое дорогое жилье остается в Печерском (67 000 грн), Шевченковском (52 300 грн) и Голосеевском (39 900 грн) районах.

Самые же доступные варианты можно найти в Днепровском (27 000 грн), Дарницком (22 000 грн) и Святошинском (19 000 грн) районах.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве сдают лакшеры-квартиру за десятки тысяч долларов в месяц. Апартаменты поражают размерами и своим роскошным интерьером, выполненным в эксклюзивном стиле микс арт-деко, хай-тек и минимализм.