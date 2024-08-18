Все итальянцы делают это после еды: раскрыли секрет хлебной корзины на столе (видео)

Это настоящий комплимент шеф-повара

Национальная кухня – это не только рецепты блюд, но и уникальные способы их употребления. Мы рассказывали, как в Италии принято есть пиццу. Теперь расскажем об одной важной гастрономической привычке, которую практикуют именно итальянцы.

Это называется "ла скарпетта", что переводится как "башмачок". Подробно об этом рассказали гастротуристы на портале gastrotravel.club.

Что такое "скарпетта"

Для настоящих гурманов поездка в Италию – это не просто отпуск, а настоящее кулинарное происшествие. И здесь вас ждет один любопытный обычай: "fare la scarpetta". Это выражение буквально означает "сделать башмачок" и обозначает действие, когда после сытного обеда вытираете свою тарелку куском хлеба из хлебной корзины, чтобы насладиться последними каплями соуса.

"Скарпетта" – очень популярный обычай. Об этом шутят итальянцы в своих блогах.

"Fare la scarpetta" — высший комплимент повару

Не волнуйтесь, это не считается невоспитанным! Напротив, так вы сделаете комплимент повара, показав, как вам понравилось блюдо. Это итальянский способ сказать: "Это было так вкусно, что я не могу оставить ни капли". Он показывает, что вы наслаждаетесь каждым кусочком.

Этот обычай работает в гостях или во время неформальных обедов в заведениях. Однако следует помнить, что в дорогих ресторанах лучше воздержаться от такого жеста. Также мы рассказывали, как правильно есть хинкали.