Всі італійці роблять це після їжі: розкрили секрет хлібного кошика на столі (відео)

Це — справжній комплімент шеф-кухарю

Національна кухня — це не лише рецепти страв, а й унікальні способи їх вживання. Ми розповідали, як в Італії прийнято їсти піцу. Тепер розповімо про одну важливу гастрономічну звичку, яку практикують саме італійці.

Це називається "ла скарпетта", що перекладається як "черевичок". Детально про це розповіли гастротуристи на порталі gastrotravel.club.

Що таке "скарпетта"

Для справжніх гурманів поїздка до Італії — це не просто відпустка, а справжня кулінарна пригода. І тут вас чекає один цікавий звичай: "fare la scarpetta". Цей вислів буквально означає "зробити черевичок" і позначає дію, коли після ситного обіду витираєте свою тарілку шматком хліба з хлібного кошика, щоб насолодитися останніми краплями соусу.

"Скарпетта" — дуже популярний звичай. Про це жартують італійці в своїх блогах.

"Fare la scarpetta" — вищий комплімент кухарю

Не хвилюйтеся, це не вважається невихованим! Навпаки, так ви зробите комплімент кухарю, показавши, наскільки вам сподобалася страва. Це італійський спосіб сказати: "Це було так смачно, що я не можу залишити ні краплі". Він показує, що ви насолоджуєтеся кожним шматочком.

Цей звичай працює в гостях або під час неформальних обідів у закладах. Однак варто пам'ятати, що в дорогих ресторанах краще утриматися від такого жесту. Також ми розповідали, як правильно їсти хінкалі.