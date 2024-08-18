Странный греческий запрет для туристов: 40 тысяч гривен штрафа за обувь

Греки склонны защищать свое наследие от женщин на каблуках

Туристам следует знать об удивительных запретах, которые существуют в стране, куда они хотят уехать. Мы рассказывали, где вы можете получить огромный штраф за мочеиспускание в море. Теперь рассказываем, почему в Греции вас могут оштрафовать за обувь.

Греки очень защищают свое наследие – древние археологические памятники. Именно поэтому они ввели жесткие штрафы за ношение каблуков на их территории. Рассказываем об этом вместе с express.co.uk.

Посетители таких знаковых достопримечательностей, как Афины, Акрополь, театр Эпидавр и других, должны отказаться от туфель на шпильках. Дело в том, что эта обувь может повредить исторические памятники. Тем, кто не послушает запрета и будет пойман в неподходящей обуви, грозит штраф в размере до 900 евро (более 40 тысяч гривен).

Впрочем, в этих зонах асфальт бывает только в местах подъезда туристических автобусов. Поэтому у вас есть риск заплатить за свои красивые туфли не только деньгами, но и вывихом или переломом.

На остальной территории страны никаких ограничений нет. Так что шпильки можно носить сколько угодно. Также мы рассказывали, как правильно есть хинкали.