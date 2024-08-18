Дивна грецька заборона для туристів: 40 тисяч гривень штрафу за взуття

Греки схильні захищати свою спадщину від жінок на підборах

Туристам варто знати про дивні заборони, які існують в країні, куди вони хочуть поїхати. Ми розповідали, де ви можете отримати величезний штраф за сечовипускання у море. Тепер розповідаємо, чому у Греції вас можуть оштрафувати за взуття.

Греки дуже захищають свою спадщину — стародавні археологічні пам’ятки. Саме тому вони запровадили жорсткі штрафи за носіння підборів на їх території. Розповідаємо про це разом із express.co.uk.

Відвідувачки таких знакових пам’яток, як Атени, Акрополь, театр Епідавр та інші, повинні відмовитись від туфель на шпильках. Річ у тім, що це взуття може пошкодити історичні пам’ятки. Тим, хто ж не послухає заборони і буде спійманий у невідповідному взутті, загрожує штраф у розмірі до 900 євро (понад 40 тисяч гривень).

Втім, у цих зонах асфальт буває лише в місцях під’їзду туристичних автобусів. Тому у вас є ризик заплатити за свої гарні туфлі не лише грошима, а й вивихом чи переломом.

На решті території країни жодних обмежень немає. Тож шпильки можна носити скільки завгодно. Також ми розповідали, як правильно їсти хінкалі.