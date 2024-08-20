"Если Мадуро будет настаивать": Боррель пригрозил венесуэльскому режиму серьезными проблемами

Боррель считает, что нужно подождать и посмотреть, что произойдет в Венесуэле в ближайшие дни

Если венесуэльский диктатор Николас Мадуро продолжит настаивать на том, что он победил на выборах в июле 2024 года, Венесуэла может оказаться в "серьезном кризисе". Мадуро должен доказать, что он действительно победил – что будет для него проблематичным.

Об этом заявил высокий представитель Европейского Союза по внешней политике Жозеп Боррель, сообщает Euractiv. Он отметил, что данные венесуэльской демократической оппозиции по результату выборов значительно отличаются от результатов, которые "нарисовали" в Мадуро.

"Если Мадуро будет настаивать на том, что он победил, и не хочет понимать, что для международного сообщества без проверки результаты выборов не могут быть признаны, Венесуэла может вступить в серьезный кризис — мы все пытаемся предотвратить это", – заявил он.

Боррель также отметил, что нужно подождать и посмотреть, что произойдет в Венесуэле в ближайшие дни. По его словам, в стране уже арестовали более 2000 человек, репрессии против демонстрантов только усилились. Между тем Мадуро откровенно издевается над демократией – он обратился в Верховный суд Венесуэлы с просьбой "защитить его".

"Я не знаю, какой приговор вынесет Верховный суд, поскольку в его функции не входит подсчет результатов выборов", – резюмировал дипломат.

Напомним, диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро "переизбрали" на третий срок по результатам состоявшихся в стране 28 июля выборов. Он будет стоять у руля страны третий шестилетний срок. На выборах Мадуро якобы набрал 51,2% голосов, в то время как его оппонент, эксдипломат Эдмунд Гонсалес – 44%.

После этого десятки тысяч демонстрантов вышли на улицы, чтобы протестовать против очередной "победы" диктатора на выборах. Люди обвиняют ушедшего на третий срок Мадуро в попытке украсть выборы; результаты "волеизъявления" также не признало большое количество латиноамериканских стран.