"Якщо Мадуро наполягатиме": Боррель пригрозив венесуельському режиму серйозними проблемами

Боррель вважає, що потрібно почекати та подивитися на те, що відбудеться у Венесуелі найближчими днями

Якщо венесуельський диктатор Ніколас Мадуро продовжить наполягати на тому, що він "переміг на виборах" у липні 2024 року, Венесуела може опинитися у "серйозній кризі". Мадуро повинен довести, що він справді переміг – що буде для нього проблематичним.

Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель, повідомляє Euractiv. Він зазначив, що дані венесуельської демократичної опозиції щодо результату виборів значно відрізняються від результатів, які "намалювали" у Мадуро.

"Якщо Мадуро наполягатиме на тому, що він переміг, і не хоче розуміти, що для міжнародної спільноти без перевірки результати виборів не можуть бути визнані, Венесуела може вступити в серйозну кризу — ми всі намагаємося запобігти цьому", – заявив він.

Боррель також зазначив, що потрібно почекати та подивитися на те, що відбудеться у Венесуелі найближчими днями. За його словами, в країні вже заарештували понад 2000 осіб, репресії проти демонстрантів тільки посилилися. Тим часом Мадуро відверто знущається з демократії – він звернувся до Верховного суду Венесуели із проханням "захистити його".

"Я не знаю, який вирок винесе Верховний суд, оскільки до його функцій не входить підрахунок результатів виборів", – резюмував дипломат.

Нагадаємо, диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро "переобрали" на третій термін за результатами виборів, які відбулися в країні 28 липня. Він стоятиме біля керма країни третій шестирічний термін поспіль. На виборах Мадуро нібито набрав 51,2% голосів, тоді як його опонент, ексдипломат Едмунд Гонсалес – 44%.

Після цього десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці, щоб протестувати проти чергової "перемоги" диктатора на виборах. Люди звинувачують Мадуро, який пішов на третій термін, у спробі вкрасти вибори; результати "волевиявлення" також не визнала велика кількість латиноамериканських країн.