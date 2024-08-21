Будьте осторожны в немецких кафе: в меню есть "деликатес", шокирующий украинцев и не только (видео)

А вы бы съели такой бутерброд?

Каждая национальная кухня имеет свои особенности как в самих блюдах, так и способах их употребления. Мы рассказывали, как правильно есть хинкали. Теперь расскажем о традиционной немецкой закуске — Mettbrötchen, или просто Мэтт.

Мэтт – это немецкий деликатес из сырой свинины, который продается уже приправленным. Это буквально измельченный свиной фарш без жира. Подробно об этом рассказываем вместе с thespruceeats.

Обычно сырую свинину не советуют есть, однако у немцев есть об этом свои представления. Они не боятся есть бутерброды из Mett, ведь считают, что строгие условия выращивания животных и заготовки мяса делают такое блюдо безопасным. По правилам пищевой безопасности, мясо можно продавать и есть только в тот день, когда оно было изготовлено.

Как есть Mett

Обычно из Mett делают Mettbrötchen, то есть бутерброд на ломте хлеба или булочке. Такой бутерброд часто посыпают перцем и украшают кольцами сырого лука.

На праздник немцы готовят mettigel — закуску из сырого фарша, который выкладывают в виде ежика, делают глаза из оливок и иглы из сырого лука. Тарель с блюдом ставят на слой льда, поэтому оно остается холодным.

Немцы любят свой Mett, однако иностранцев блюдо и его употребление часто удивляет. Можно найти много видео о том, как они пробуют закуску впервые.

Готовить такой вкусняк дома не стоит, особенно если вы не знаете, откуда мясо и в каких условиях оно обрабатывалось — залогом безопасности Mett в Германии строгие требования к фермерам и продавцам. Также мы рассказывали, как правильно есть пиццу.