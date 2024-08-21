Будьте обережні в німецьких кафе: в меню є "делікатес", що шокує українців і не тільки (відео)

А ви б з’їли такий бутерброд?

Кожна національна кухня має свої особливості як у самих стравах, так і у способах їх вживання. Ми розповідали, як правильно їсти хінкалі. Тепер розповімо про традиційну німецьку закуску — Mettbrötchen, або ж просто Метт.

Метт — це німецький делікатес із сирої свинини, який продається вже приправленим. Це буквально подріблений свинячий фарш без жиру. Детально про це розповідаємо разом із thespruceeats.

Зазвичай сиру свинину не радять їсти, однак німці мають про це свої уявлення. Вони не бояться їсти бутерброди з Mett, адже вважають, що суворі умови вирощування тварин та заготівлі м’яса роблять таку страву безпечною. За правилами харчової безпеки, м’ясо можна продавати і їсти лише того ж дня, коли воно було виготовлене.

Як їсти Mett

Зазвичай із Mett роблять Mettbrötchen, тобто бутерброд на скибці хліба або булочці. Таку канапку часто посипають перцем та прикрашають кільцями сирої цибулі.

На свято німці готують mettigel — закуску з сирого фаршу, який викладають у вигляді їжачка, роблять очі з оливок та голки з сирої цибулі. Таріль зі стравою ставлять на шар льоду, тому вона залишається холодною.

Німці люблять свій Mett, однак іноземців страва та її вживання часто дивує. Можна знайти багато відео про те, як вони куштують закуску вперше.

Готувати такий смаколик вдома не варто, особливо якщо ви не знаєте, звідки м’ясо та в яких умовах воно оброблювалось — запорукою безпеки Mett в Німеччині є суворі вимоги до фермерів та продавців. Також ми розповідали, як правильно їсти піцу.