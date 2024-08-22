В Израиле ультраортодоксы-уклонисты устроили столкновения с полицией и не только (фото и видео)

Полицейским пришлось вызывать подкрепление

В среду, 21 августа, сотни ультраортодоксальных израильтян вышли с протестами против призыва в армию к призывному центру в Иерусалиме. Произошли столкновения с полицейскими и теми, кто поддерживает решение властей о призыве верующих на службу.

Как сообщает The New York Times, с июля ультраортодоксальные евреи в возрасте от 18 до 26 лет начали получать повестки в армию. До этого в июне Верховный суд отменил для них освобождение от призыва, которое действовало десятилетиями.

Военная служба является обязательной для большинства израильтян старше 18 лет, за некоторыми исключениями. Например, освобождаются от призыва большинство арабских граждан. До вынесения постановления более 60 тысяч ультраортодоксальных религиозных студентов призывного возраста также были официально освобождены от службы.

В ходе протеста, ультраортодоксальные демонстранты, многие из которых, по-видимому, были призывного возраста, устроили драки с полицейскими. Также возникли столкновения между ними и теми, кто пришел поддержать решение суда о том, что ультраортодоксы должны служить.

Полицейским пришлось вызывать подкрепление, офицеры перекрыли несколько улиц, использовали водометы и пустили в ход дубинки. В полиции заявили, что были "вынуждены действовать, используя различные средства", поскольку демонстранты прорвали блокаду, а некоторые из них бросали бутылки с водой. Пять человек были арестованы.

Как пишут "Вести Израиля", протестующие скандировали провокационные лозунги против государства и армии, оскорбляя полицейских, называя их "нацистами" и "нухбой" (спецназ ХАМАСа). Собравшиеся пытались прорваться сквозь полицейские заслоны, используя в качестве таранов мусорные контейнеры, а затем, когда их оттеснили от призывного пункта, блокировали движение трамвая. Начались столкновения, несколько подозреваемых в нарушении общественного порядка были задержаны.

Фото: vesty.co.il/Алекс Коломойский

Фото: vesty.co.il/Шило Фрид

NYT отмечает, что эти события демонстрируют растущее напряжение между светским обществом Израиля и ультраортодоксами. Последние являются самой быстрорастущей частью населения.

Светские израильтяне не согласны сами защищать всю страну, тогда как верующие освобождаются от этой обязанности. Чтобы снять эту напряженность в этом году планировали призвать около 4 800 людей из числа ультраортодоксов. Речь о неженатых мужчинах.

Однако вспыхнули протесты. На прошлой неделе сотни ультраортодоксов устроили протест у военной базы Алон. Из 90 ультраортодоксальных кандидатов на службу, вызванных на базу в тот день, только 12 явились и выполнили все необходимые для призыва процедуры.

Долгое время недовольство общества тем, что верующие освобождаются от службы в армии, были просто спорами о равенстве. Однако сейчас, отмечает NYT, они перерастают в споры о безопасности. Израиль уже 10 месяцев ведет войну с ХАМАС в секторе Газа, а стычки с ливанской группировкой боевиков "Хезболла" усилились.

Как сообщал "Телеграф", кандидат в президенты США Дональд Трамп 14 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Один из источников сообщил, что звонок Трампа был направлен на то, чтобы побудить Нетаньяху заключить сделку.