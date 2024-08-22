В Ізраїлі ультраортодокси-ухилянти влаштували зіткнення з поліцією і не лише (фото та відео)

Поліцейським довелося викликати підкріплення

У середу, 21 серпня, сотні ультраортодоксальних ізраїльтян вийшли із протестами проти призову до армії до призовного центру в Єрусалимі. Відбулися зіткнення з поліцейськими та тими, хто підтримує рішення влади про призов вірян на службу.

Як повідомляє The New York Times, з липня ультраортодоксальні євреї віком від 18 до 26 років почали отримувати повістки до армії. До цього у червні Верховний суд скасував для них звільнення від призову, що діяло десятиліттями.

Військова служба є обов’язковою для ізраїльтян старше 18 років, за деякими винятками. Наприклад, звільняються від призову більшість арабських громадян. До винесення ухвали понад 60 тисяч ультраортодоксальних релігійних студентів призовного віку також були офіційно звільнені від служби.

У ході протесту ультраортодоксальні демонстранти, багато з яких, очевидно, були призовного віку, вчинили бійки з поліцейськими. Також виникли сутички між ними та тими, хто прийшов підтримати рішення суду про те, що ультраортодокси мають служити.

Поліцейським довелося викликати підкріплення, офіцери перекрили кілька вулиць, використовували водомети та пустили в хід кийки. У поліції заявили, що "мусили діяти, використовуючи різні засоби", оскільки демонстранти прорвали блокаду, а деякі з них кидали пляшки з водою. П’ятеро людей було заарештовано.

Як пишуть "Вісті Ізраїлю", протестувальники скандували провокаційні гасла проти держави та армії, ображаючи поліцейських, називаючи їх "нацистами" та "нухбой" (спецназ ХАМАС). Ті, хто зібрався, намагалися прорватися крізь поліцейські заслони, використовуючи як тарани сміттєві контейнери, а потім, коли їх відтіснили від призовного пункту, блокували рух трамвая. Почалися зіткнення, кілька підозрюваних у порушенні громадського порядку було затримано.

Фото: vesty.co.il/Алекс Коломойський

Фото: vesty.co.il/Шило Фрід

NYT зазначає, що ці події демонструють зростаючу напругу між світським суспільством Ізраїлю та ультраортодоксами. Останні є найшвидше зростаючою частиною населення.

Світські ізраїльтяни не погоджуються самі захищати всю країну, тоді як віряни звільняються від цього обов’язку. Щоб зняти цю напруженість цього року планували призвати близько 4800 осіб з-поміж ультраортодоксів. Йдеться про неодружених чоловіків.

Проте спалахнули протести. Минулого тижня сотні ультраортодоксів влаштували протест біля військової бази Алон. З 90 ультраортодоксальних кандидатів на службу, викликаних на базу того дня, лише 12 з’явилися і виконали всі необхідні для призову процедури.

Довгий час невдоволення суспільства тим, що віряни звільняються від служби в армії, були просто суперечками про рівність. Однак зараз, зазначає NYT, вони переростають у суперечки щодо безпеки. Ізраїль уже 10 місяців веде війну з ХАМАС у секторі Газа, а сутички з ліванським угрупуванням бойовиків "Хезболла" посилилися.

Як повідомляв "Телеграф", кандидат у президенти США Дональд Трамп 14 серпня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Одне з джерел повідомило, що дзвінок Трампа був спрямований на те, щоб спонукати Нетаньяху укласти угоду.