Неожиданный ход: новый лидер ХАМАС заявил, что хочет прекращения огня

Некоторые партнеры премьера по коалиции уже дали понять, что Израиль не должен заключать соглашение с ХАМАСом

Новый лидер проиранской радикальной группировки ХАМАС Яхья Синвар, которого называли проблемой и вызовом для Израиля, сделал неожиданный ход. Он предложил Израилю все же заключить соглашение о прекращении огня – соответствующее предложение официальным лицам Израиля было передано египетским и катарским посредникам.

Об этом пишет CNN. Синвар передал предложение израильтянам накануне важного саммита, который состоится в конце недели. Пойдет ли на это соглашение премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пока неизвестно.

Израильские источники сказали изданию, что союзники премьера не против, сам израильский премьер-министр готов к соглашению. Однако главный орган безопасности страны настроен более скептически, учитывая то, что Нетаньяху получит яростное сопротивление со стороны ультраправых министров. Кроме этого, официальные лица США дали понять коллегам, что пора достичь соглашения о прекращении войны.

Также Форум семей заложников и пропавших без вести призвал Израиль и ХАМАС заключить соглашение о прекращении войны и обмене заложниками. Там считают, что сделка – единственный способ вернуть заложников домой в живых. Но некоторые партнеры премьера по коалиции уже дали понять, что Израиль не должен заключать соглашение с ХАМАСом.

Как сообщал "Телеграф", премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет продолжать боевые действия в Секторе Газа до того момента, пока террористическая группировка ХАМАС не будет полностью уничтожена. Это та цель, которую хочет достичь израильское правительство.