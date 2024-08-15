К давлению на Израиль присоединился и Трамп? О чем политик говорил из Нетаньяху

Звонок состоялся за день до возобновления переговоров в четверг в Дохе

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в среду, 14 августа, провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Политики обсуждали соглашение об освобождении заложников в Газе и прекращении огня.

Об этом сообщает The Times of Israel и Axios. Один из источников сообщил, что звонок Трампа был направлен на то, чтобы побудить Нетаньяху заключить сделку.

Однако он подчеркнул, что не знает, действительно ли бывший президент сказал Нетаньяху именно это. Как пишет Axios, офис Нетаньяху не опроверг факт звонка, в то время как предвыборный штаб Трампа отказался от комментариев.

Звонок состоялся за день до возобновления переговоров в четверг в Дохе. Некоторые официальные лица рассматривают их как последний возможный шанс в ближайшее время заключить соглашение о прекращении боевых действий в Газе и освободить заложников, захваченных во время нападения на Израиль, что, собственно, спровоцировало войну.

Ранее Телеграф рассказывал, что израильская армия ликвидировала очередного командира боевиков ХАМАСа. Самер Махмуд аль-Хадж был уничтожен на территории Ливана, который контролирует еще одну радикальную проиранскую группировку, "Хезболла".