Минус еще один: израильская армия ликвидировала очередного командира боевиков ХАМАСа

Аль-Хадж как старший командир отвечал за подготовку подразделений боевиков ХАМАС и запуски ракет из Ливана

Армия обороны Израиля 9 августа ликвидировала очередного старшего командира из рядов проиранского радикального движения ХАМАС. Самер Махмуд аль-Хадж был уничтожен на территории Ливана, который контролирует еще одна радикальная проиранская группировка, "Хезболла".

Об этом сообщила АОИ в своем Telegram. Отмечено, что аль-Хадж был уничтожен авиаударом по району Сидона в Ливане, который расположен в 60 километрах от границы между государствами.

Как отметили в сообщении, аль-Хадж как старший командир отвечал за подготовку подразделений боевиков ХАМАС и запуски ракет из Ливана в сторону территорий Израиля. Также он руководил лагерем Айн аль-Хильва у Сидона, где вербовал и готовил боевиков организации для нападения на Израиль.

"ЦАХАЛ и ИСА будут продолжать действовать против террористической организации ХАМАС и уничтожать потенциал террористической организации", – говорится в сообщении.

Напомним, в Иране ликвидировали главаря ХАМАС Исмаила Ханию. Это возмутило официальный Тегеран, обещавший отомстить. Западные разведки считают, что скоро Иран атакует Израиль. Причем есть несколько дат нападения. К нападению Иран может привлечь собственных "прокси". Военный эксперт даже назвал ракеты, которые, скорее всего, применят.

Однако недавно стало известно, что Иран может изменить свои планы и отказаться от масштабной атаки на Израиль. Впрочем, это не означает, что не будет другой реакции на ликвидацию лидера проиранского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании.

Российский режим начал передавать своим иранским союзникам передовые системы противовоздушной обороны и радары к ним. Вероятно, именно этому вопросу был посвящен визит военного преступника Сергея Шойгу, который 5 августа встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом и с командующим вооруженными силами Ирана бригадным генералом Мохаммадом Багери.