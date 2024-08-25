Вы не знали об этом трюке прокачанных туристов: что нужно сделать в метро, чтобы вас не обокрали
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Лайфхак настолько прост, что аж смешно
Барселона – отличный город для посещения, но, как и в любом крупном городе, здесь следует придерживаться определенных правил безопасности. Мы рассказывали, зачем обкручивать сумкой ногу, собираясь поужинать. Особое внимание следует уделить во время поездок в метро.
На сайте "Туристического гида Барселоны" опубликовали советы для туристов. И, кстати, это актуально в любом метро, особенно в городах-туристических центрах.
Лайфхак с рюкзаком для безопасности в метро
Никогда не носите рюкзак на спине в метро. Это излюбленное место для карманников. Носите рюкзак впереди себя как сумку. Если же у вас сумка, то опрокиньте ремешок сумки через плечо диагонально, чтобы он проходил под рукой. Это значительно усложнит вору сорвать сумку. Держите сумку перед собой.
Будьте особенно внимательны к своим вещам на эскалаторах. Карманники часто действуют именно там.
В метро часто работают группы карманников. Они могут отвлекать ваше внимание, чтобы воспользоваться моментом. Если кто-то пытается привлечь ваше внимание, попытайтесь отойти и убедитесь, что ваши вещи впереди вас, но не привлекайте к ним внимания.
Соблюдение этих простых правил значительно снизит риск того, что вас обворуют. Также мы рассказывали, как правильно есть хинкали в грузинских ресторанах.